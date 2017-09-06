Будущим кандидатам в президенты и депутаты понадобится справка о психическом здоровье

Правительство одобрило законодательную инициативу группы депутатов, которая предусматривает расширение перечня документов для регистрации кандидатов на выборах.

Как сообщает Молдпрес, кандидат будет обязан представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) или окружные избирательные советы «справку о психологическом состоянии кандидата на выборах», выданную работающей при ЦИК специальной комиссией.

Авторы инициативы считают, что предъявление справки нужно «для доказательства надлежащего состояния здоровья кандидатов на определенные должности, принимая во внимание особенности их предстоящей работы, или если на этом посту особые требования к состоянию здоровья».

Кандидаты на выборах «должны пройти проверку в ходе обследования, включая оценку состояния психического здоровья и выдачу справки о психическом здоровье», - считает группа депутатов. Действующее законодательство предусматривает, что кандидат на пост главы государства представляет справку о состоянии здоровья.

Комиссии, которые будут проводить медицинское обследование кандидатов на государственные должности, будут сформированы Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.