Американский рыбак поймал перламутрового омара

Житель штата Мэн Алекс Тодд недавно обнаружил в своей рыболовной сети редкого полупрозрачного, отливающего перламутром омара, и отпустил его обратно в океан.

Знатоки говорят, что перламутрового омара невероятно сложно найти, и шанс на то, что он окажется в вашей сети составляет один к миллиону.

«Я никогда не видел такого бледного омара, он был полупрозрачным с синеватым оттенком», — сказал Тодд, пишет Моя планета.

Представители Ассоциации рыболова предположили, что омар, вероятно, страдает от генетического заболевания, известного как лейцизм. В отличие от омара-альбиноса это ракообразное только частично теряет пигмент.

Несмотря на то, что у Тодда был удачный улов, он все равно отпустил омара обратно в океан, предположив, что подавать такое редкое ракообразное на ужин было бы большой ошибкой.