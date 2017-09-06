Таможенники в доле: в Одессе раскрыли схему контрабанды брендовой одежды

Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили схему на Одесской таможне, по которой на протяжении года под видом дешевых нейлоновых ниток и штучных цветов в Украину для продажи ввозились известные бренды одежды. Об этом говорится на сайте ГПУ

При осмотре контейнера правоохранители изъяли одежду известных мировых брендов на сумму более 12,1 млн грн.

В течение 2017 года должностные лица Одесской таможни ГФС по предварительному сговору с руководителем одной кмпании и таможенным сотрудником составили заведомо ложные документы об осмотре контейнеров, в которые внесли недостоверные сведения о наименовании товара, пишет 112.ua

"В результате согласованных преступных действий работников Одесской таможни ДФС и субъектов хозяйствования в интересах которых они действовали и неуплаты в свою очередь необходимых таможенных платежей нанесен огромный ущерб государственному бюджету", - заявили в ГПУ.

Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни, повлекшее тяжкие последствия, уклонение от уплаты налогов, сборов в особо велик их размерах и фиктивного предпринимательства, по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 УК Украины.