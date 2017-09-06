Грузоперевозки между Молдовой и Беларусью будут либерализованы

Автомобильные, а также транзитные грузоперевозки между Молдовой и будут осуществляться без авторизаций.

Сегодня кабинет министров одобрил инициирование переговоров по Протоколу о внесении изменений в Соглашение между правительствами Молдовы и Беларуси о международных автомобильных перевозках и по Дополнительному протоколу о его применении от 9 апреля 1994 года.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, либерализация двусторонних и транзитных перевозок позволит повысить конкурентоспособность операторов автомобильных перевозок на региональном уровне. Кроме того, предполагается расширение рынка сбыта для отечественных перевозчиков.



Протокол вступает в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении сторонами внутренних правовых процедур, касающихся вступления в силу настоящего протокола, передает Молдпрес.