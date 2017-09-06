Против Дорина Киртоакэ выдвинули новое обвинение. Временно отстраненного столичного градоначальника Дорина Киртоакэ сегодня вызвали в Антикоррупционную прокуратуру в связи с выдвижением обвинений по новому уголовному делу.
Согласно данным, предоставленным прокурором, который расследует дело, примар будет проходить в качестве подозреваемого по еще одному уголовному делу. Сегодня ему был передал файл дела, по которому ведется расследование, передает protv.md.
Киртоакэ обвиняется в превышении служебных полномочий.
Напомним, что примар подозревается в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о платных парковках.
Уголовное дело уже передано в суд, а первое заседание состоится в ближайшие дни. Дорина Киртоакэ задержали 25 мая офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией, затем он был отстранен от должности до решения суда. Суд сектора Буюкань 27 мая принял решение о его помещении под домашний арест, сообщает point.md
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ОВЕН
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День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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авторы DW