Турист переоделся священником, чтобы не платить за вход в собор

В Милане задержали туриста, который переоделся священником, чтобы не платить 3 евро за вход в знаменитый собор Дуомо и попасть в его служебные помещения, которые закрыты для посещения обычной публикой.

19-летнему итальянцу, который приехал в Милан из города Монца, удалось во время прогулки по собору 5 сентября в своем фальшивом одеянии даже пообщаться с несколькими монахинями.

Сотрудники службы безопасности собора, которых насторожил вид молодого человека, остановили его и попросили показать удостоверение личности. Турист пытался убежать, но был задержан и выведен из собора, пишет vesti.ru

Сначала мошенник заявил, что является послушником из монастыря в Калабрии, а затем – что православным священником, однако был разоблачен.

Арестовывать итальянца не стали, хотя ему предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной выдаче себя за духовное лицо и отвлечение полиции от работы. Одежду священника, которую он купил за 70 евро, у него также конфисковали.