Павел Филип: у Додона нет веских причин запрещать участие в международных военных учениях

Молдавские военные примут участие в международных учениях Rapid Trident-2017 на Украине в соответствии с решением правительства, независимо от распоряжений президента.

Об этом заявила NM главный госсоветник премьер-министра Стела Нистор.

По словам Нистор, глава государства не может помешать участию молдавских военных в учениях, так как последнее решение правительства полностью соответствует законодательству. «Национальная армия примет участие в учениях в соответствии с сегодняшним решением правительства и решение Додона не может этому помешать», — отметила она.

Напомним, что накануне Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях на Украине. Глава государства распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что Нацармия Молдовы не примет участия в мероприятиях.

Однако, сегодня правительство приняло решение об участии молдавских военных в учениях. Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.

В ответ президент сообщил, что приостанавливает решение правительства в соответствии о своим правом приостанавливать «действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом», сообщает point.md