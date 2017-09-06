Ни шагу к границе: охота у рубежей страны запрещена

Охота в Молдове будет разрешена, но не ближе 1000 метров до государственной границы. Соответствующий приказ подписан руководством агентства лесного хозяйства Moldsilva.

При этом охота в приграничной зоне на расстоянии один километр от государственной границы вглубь страны будет разрешена только в светлое время суток на основании уведомления, выданного Пограничной полицией (ПП). На рассмотрение запроса ей предоставлено не более пяти дней, передает Инфотаг.

О начале и завершении охоты в приграничных районах владелец документа обязан проинформировать пограничников, как и каких-либо инцидентах или происшествиях на охоте.

Пока охота разрешена лишь на голубей и перепелов, с 23 сентября до 31 декабря - на гусей, уток и куликов, с 1 октября по 14 января - на фазанов, с 14 октября по 31 декабря - на диких кабанов и с 26 ноября по 31 декабря - на зайцев.