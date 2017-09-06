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В тюрьмах ФРГ содержатся почти 300 исламистов
// фото: YouTube
15:16, 06 Sep 2017
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В Германии в настоящее время содержатся под стражей почти 300 исламистов, большинство из них - в Гессене, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии и Берлине. Это следует из результатов опроса земельных министерств юстиции, опубликованных газетами группы Funke.

В Баварии под стражей содержатся 55 готовых к насилию заключенных "исламистского толка", еще 30 подозреваются в связях с исламистами. В Северном Рейне - Вестфалии количество таких заключенных составляет 46 человек, в Берлине, - 42, в Гессене - "двухзначное число среднего порядка" и в Гамбурге - 12 человек.

В восточных федеральных землях количество таких заключенных значительно меньше, а в Мекленбурге - Передней Померании и Тюрингии их нет вообще, передает dw.com.

По данным земельных министерств юстиции, большинство этих лиц уже осуждены, другие находятся в следственных изоляторах. При этом не все эти исламисты отбывают наказания за преступления экстремистского или террористического характера, многие из них находятся под стражей за другие преступления, такие как причинение телесных повреждений и торговля наркотиками.

Содержащиеся под стражей исламисты почти повсюду находятся "под особым наблюдением", в отношении них действуют "специальные меры безопасности", администрация тюрем поддерживает постоянный контакт с полицией и земельными ведомствами по охране конституции, отмечает агентство KNA. Кроме того, исламистов держат отдельно, чтобы не допустить радикализации других заключенных, явствует из ответа земельных МВД на запрос газет группы Funke.




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