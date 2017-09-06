Магнитные бури довели кашалотов до "самоубийства"

Причиной смерти 29 кашалотов, выбросившихся на побережье Северного моря в январе прошлого года, стали геомагнитные бури, сбившие животных с верного курса.

«Самоубийства» китов совсем не редки, однако до сих пор плохо объяснимы. Исследователей из Кильского университета заинтересовал недавний случай гибели сразу 29 молодых кашалотов, которые выбросились на берег Северного моря, передает Моя планета.

Ученые обратили внимание, что незадолго до трагедии — в конце декабря 2015 года — на Солнце произошла целая серия вспышек, которая, по мнению специалистов, исказила магнитное поле Земли. А поскольку кашалоты передвигаются, полагаясь именно на магнитное поле, то произошедшее помешало животным сориентироваться и унесло их на мелководье.

«Передвигаясь от Шотландии к Норвегии, киты плыли в неправильном направлении несколько дней. Возвращаться было слишком поздно, и животные оказались в ловушке», — полагает автор исследования Клаус Ванселоу.