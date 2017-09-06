Причиной смерти 29 кашалотов, выбросившихся на побережье Северного моря в январе прошлого года, стали геомагнитные бури, сбившие животных с верного курса.
«Самоубийства» китов совсем не редки, однако до сих пор плохо объяснимы. Исследователей из Кильского университета заинтересовал недавний случай гибели сразу 29 молодых кашалотов, которые выбросились на берег Северного моря, передает Моя планета.
Ученые обратили внимание, что незадолго до трагедии — в конце декабря 2015 года — на Солнце произошла целая серия вспышек, которая, по мнению специалистов, исказила магнитное поле Земли. А поскольку кашалоты передвигаются, полагаясь именно на магнитное поле, то произошедшее помешало животным сориентироваться и унесло их на мелководье.
«Передвигаясь от Шотландии к Норвегии, киты плыли в неправильном направлении несколько дней. Возвращаться было слишком поздно, и животные оказались в ловушке», — полагает автор исследования Клаус Ванселоу.
Комментарии
- Найдено опасное свойство аспирина
- Быстрее молнии: открыты звезды, перемещающиеся с огромной скоростью
- Математики открыли необычное число
- Генетики: Человек продолжает эволюционировать
- Ученые доказали "твердость" света
- Археологи нашли подтверждение кровавым событиям из Библии
- Учёные: диабет - результат мутации генов
- Астрофизики предсказали "космическую трагедию"
- Названа причина наступления последнего межледниковья
- Исследование: алкоголь влияет сильнее на мужской мозг
- Пользователей MasterCard предупредили о волне мошенничества
- Китайская компания обошла Apple по продажам смартфонов
- Определен состав комиссии, которая создаст одномандатные округа перед выборами
- В мэрию столицы нагрянули с обысками: есть задержанные
- Найдено опасное свойство аспирина
- Кто может получать досрочную пенсию по старости
- Владимир Путин о Дональде Трампе: "Он же (Трамп) не невеста мне..."
- "Осторожно - мошенники": аферисты воруют личные данные, предлагая бесплатные авиабилеты
- Подробности дела о похищенном мальчике из Дондюшан
- Таблоид оштрафовали на 100 тысяч евро за "голые" фото Кейт Миддлтон
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW