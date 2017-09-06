Быстрее молнии: открыты звезды, перемещающиеся с огромной скоростью

Астроном из Японии -Ян Хуан, изучая небосвод через 4-метровый телескоп LAMOST, сумел открыть две новые звезды, перемещающиеся в космосе с невероятно быстрой скоростью. Сомневаться в его достижении не приходится, ведь используемый ученым телескоп является одним из наиболее крупных во всём мире.

Первая звезда такого типа «сверхскоростная» была открыта в 2014 году (при помощи того же телескопа, что сказалось на имени небесного тела – LAMOST-HSV1). И вот в полку сверхбыстрых звезд прибыло – теперь их три (добавились LAMOST-HSV2 и LAMOST-HSV3).

Обе найденные звезды обладают синим цветовым спектром. Помимо цвета, похожи и температуры на поверхности звезд – они крайне высокие и по предварительным данным составляют 20 000 градусов по Цельсию, пишет discover24.ru

Обе звезды больше нашего Солнца, причём одна в 7, а другая в 4 раза. Примерная скорость, с которой движутся обнаруженные звезды, превышает 300 км/с.