Найдено опасное свойство аспирина

Американские ученые обнаружили новое опасное свойство аспирина.

Как сообщает Лента.ру, прием лекарства, как показали ученые, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, одновременно с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.

В результате этого последние претерпевают множество мутаций, по сравнению с клетками опухолей, не подвергшихся воздействию препарата. Таким образом из-за аспирина повышалась доля раковых клеток, устойчивых к лекарственным средствам.

К подобным выводам авторы пришли в ходе лабораторных экспериментов in vitro. В планы ученых входит проверка результатов in vivo.

Растущий объем исследований показывает, что ежедневный прием небольших доз аспирина в течение пяти лет снижает риск развития рака в будущем. В частности, вероятность появления злокачественных новообразований толстого кишечника снижается в два раза.

В США примерно 50 процентов взрослого населения ежедневно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний принимают по 80-325 миллиграммов аспирина. В Великобритании показатель составляет 40 процентов.