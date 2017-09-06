В процессе также будут участвовать представители гражданского общества и по одному - от партий, которые на последних парламентских выборах получили более двух процентов голосов.

Войдут в комиссию и представители ПСРМ и ПДС, которые представляли своих кандидатов во втором туре президентских выборов.

В формировании Майи Санду уже заявили, что в комиссию своего делегата не направят. 51 одномандатный округ должны будут представить на утверждение правительству не позже чем за 13 месяцев до истечения полномочий парламента.