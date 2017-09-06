Китайская компания обошла Apple по продажам смартфонов

Компания Huawei в июне и июле этого года обошла своего американского конкурента Apple по объемам продаж смартфонов. Она заняла вторую позицию в рейтинге, после южнокорейской Samsung.

Аналитики полагают, что смена позиций связана с определенного рода затишьем, которое в последнее время наблюдается вокруг "яблочных" смартфонов, и вероятно, связано со скорым выпуском нового революционного флагмана Apple.

Фото: 9to5mac

Однако при этом эксперты отмечают, что несмотря на высокую общую популярность продуктов Huawei, в десятке мировых мобильных "бестселлеров" нет ни одного смартфона этой китайского производителя, передает korrespondent.net.