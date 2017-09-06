Пользователей MasterCard предупредили о волне мошенничества

Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET заявили о хакерской атаке на пользователей платежной системы MasterCard.

По словам представителей ESET, злоумышленники рассылают письма клиентам MasterCard от имени платежной системы. В тексте послания мошенники сообщают пользователю о блокировке его учетной записи и предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Там жертва якобы должна обновить личную информацию, после чего доступ к сервису будет восстановлен.

Отмечается, что на поддельном сайте жертву ожидает анкета для ввода платежных и персональных данных вместе с номером, сроком действия и CVV банковской карты. Как утверждают специалисты ESET, после нажатия на клавишу Enter пользователь добровольно отправит личную информацию злоумышленникам, пишет korrespondent.net

В компании также добавили, что фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит мексиканскому правительству.