Швейцария требует доказательств для передачи Украине вывезенного Януковичем золота

Швейцария требует доказательств для передачи Украине золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича, сообщили в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии, передает ТСН.

В департаменте отметили, что сейчас замороженные в Швейцарии украинские активы оцениваются примерно в 70 миллионов швейцарских франков.

Оценка суммы может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на которых распространяется замораживание, частичное освобождение замороженных активов и т.п.

"Возвращение замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом. Однако пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинским судебными органами", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинская власть подала несколько запросов о взаимной правовой помощи Швейцарии, пишет nv.ua

В частности, ГПУ может рассчитывать на помощь, которая предоставляется Международным центром по восстановлению активов, который финансируется Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

"Хотя эти просьбы об оказании взаимной правовой помощи уже привели к существенным промежуточным выводам, требуется больше времени, чтобы можно было завершить текущее уголовное разбирательство", - говорят в Швейцарии.