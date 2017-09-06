Почтальоны отказались отдать Мадонне посылку, не узнав ее

Поп-певица Мадонна конфликтует со службой доставки почты FedEx, сотрудники которой якобы отказываются доставить исполнительнице ожидаемую ей посылку, не веря, что она та, за кого себя выдает. Об этом сама звезда написала в своих аккаунтах в соцсетях.

Сначала 59-летняя певица опубликовала свое фото в "Инстаграме", сопроводив его надписью: "Когда ты всю неделю пытаешься доказать таможне, что ты Мадонна, а посылку тебе все равно не отдают".

Аналогичную запись она оставила и в своем "Твиттере", уточнив, что проблемы возникли у нее именно с FedEx. Отдел по работе с клиентами компании немедленно откликнулся на это, попросив Мадонну прислать им в личном сообщении контактную информацию и номер посылки, чтобы разобраться в вопросе, пишет vesti.ru