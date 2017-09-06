В Каталонии проголосовали за референдум о независимости

Парламент Каталонии проголосовал за законопроект о референдуме про независимость автономной области от Испании, сообщает AFP. Документ был принят большинством голосов: 72 парламентария проголосовали за, 60 — против, трое воздержались. Он автоматически вступит в силу после 1 октября.

Закон, состоящий из 89 статей, предполагает, что новое государство останется членом ЕС, а его граждане смогут иметь второе гражданство - наряду с испанским. Автоматически гражданами Каталонии станут испанские подданные, зарегистрированные на ее территории с декабря 2016 года, сообщает korrespondent.net

Напомним, Мадрид счел проведение такого голосования несоответствующим конституции Испании. В Каталонии не исключают одностороннего объявления о независимости, если центральное правительство Испании не даст согласие на проведение референдума.