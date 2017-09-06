Биологи смогли замедлить процессы старения

Эксперименты на плодовых мушках показали, что естественные процессы внутри организма можно значительно замедлить.

Американские биологи смогли разработать метод введения специального вещества, влияющего на активность митохондрий.

Специалисты кафедры интегративной биологии и физиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли удалить повреждённые с возрастом митохондрии плодовых мушек из клеточной структуры. Разделив крупные "исправные" митохондрии, учёные отметили, что мушки без "дефектных" органоидов стали проявлять лучшую активность и дольше жить по сравнению с другими плодовыми мушками.

Учёные предполагают, что удаление дефектных митохондрий в значительной степени позволит решить проблемы нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, или тяжёлых форм онкологии, пишет life.ru.