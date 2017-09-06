Назван самый озелененный мегаполис мира

В рейтинге компании Urban Group с самыми озелененными мегаполисами мира Москва заняла первое место.

Согласно строительным нормам и правилам, озелененные территории должны занимать не менее 40-50 процентов площади в городской застройке, отметили сотрудники компании. По их данным, в Москве озеленены 54 процента территории, пишет lenta.ru

На второй строчке рейтинга оказался Сингапур, где растения высажены на 47 процентах города. Тройку лидеров замыкают Сидней, Вена и Стокгольм (по 46 процентов).

Далее следуют Мадрид (35 процентов), Рим (35 процентов), Лондон (33 процента), Нью-Йорк (27 процентов), Варшава (17 процентов), Берлин (14 процентов) и Амстердам (13 процентов).