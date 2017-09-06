Правительство Испании оспорит закон о референдуме в Каталонии в Конституционном суде, как только он будет принят каталонским парламентом, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.
"В случае, если будет принят закон и созван референдум, правительство представит иск о несоответствии конституции обоих действий", — заявила она на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.
Кроме того, она сообщила, что премьер Испании Мариано Рахой обратился в Конституционный суд с жалобой на невыполнение судебных решений парламентом Каталонии, который в среду приступил к обсуждению закона о референдуме.
Читайте также: В Каталонии проголосовали за референдум о независимости
В них парламент призывает Женералитет (правительство Каталонии) провести референдум о независимости до конца сентября 2017 года, а также согласовать его проведение с центральными властями Испании.
Кроме того, в конце июля Конституционный суд принял к рассмотрению иск правительства Испании об изменении регламента каталонского парламента, приостановив, таким образом, действие закона.
Согласно этому закону, законопроекты в каталонском парламенте могут "приниматься напрямую и только в одном чтении пленумом парламента или комиссией, если суть закона это подразумевает или простота формулировок это позволяет".
Ранее такая облегченная процедура касалась лишь законопроектов, которые поддерживают все парламентские группы, а также законопроектов, внесенных правительством. Однако сепаратистские партии "Кандидатура народного единства" и "Вместе за "да", обладающие в парламенте абсолютным большинством, приняли этот закон, чтобы облегчить себе задачу в создании "законодательной базы" для референдума и объявления независимости.
Кроме того, в среду генеральная прокуратура Каталонии заявила, что подаст иск о неповиновении и превышении полномочий в отношении членов президиума каталонского парламента.
Тем временем оппозиционные партии в каталонском парламенте – социалисты, Народная партия и Граждане – всячески затягивают обсуждение закона.
В настоящее время в парламенте объявлен часовой перерыв, в течение которого фракции должны ознакомиться с законом о референдуме и внести в него поправки.
Парламент Каталонии приступил в среду к обсуждению закона о референдуме о независимости автономного сообщества от Испании, который, по мнению сепаратистских организаций и каталонских властей, станет юридической базой для проведения плебисцита 1 октября.
Ожидается, что закон может быть принят позже в среду. Каталонские партии "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства", выступающие за независимость, обладают в парламенте автономного сообщества абсолютным большинством (72 депутата из 135), что позволит им принять закон, несмотря на мнение всех оппозиционных партий. Закон был внесен на рассмотрение парламента во внеочередном порядке, несмотря на протесты оппозиции. Представитель каталонских социалистов Микель Исета заявил, что партия обжалует голосование в парламенте в среду по изменению повестки дня в Конституционном суде.
Комментарии
- В Турции убили смертника, пытавшегося взорвать полицейских
- В пригороде Парижа идет антитеррористическая операция
- Назван самый озелененный мегаполис мира
- В Каталонии проголосовали за референдум о независимости
- Мьянма: количество убитых в штате Ракхайн превысило 400 человек
- Швейцария требует доказательств для передачи Украине вывезенного Януковичем золота
- Пользователей MasterCard предупредили о волне мошенничества
- В тюрьмах ФРГ содержатся почти 300 исламистов
- Под Парижем автомобиль сбил полицейского
- Французский суд ввел обеды без свинины для детей мусульман и евреев
- В Турции убили смертника, пытавшегося взорвать полицейских
- Увеличивается количество сотрудников столичной мэрии, задержанных по подозрению в коррупции
- За сдачу недвижимости в аренду граждане должны платить налог
- Правительство Испании оспорит закон о каталонском референдуме в суде
- В пригороде Парижа идет антитеррористическая операция
- Найдено опасное свойство аспирина
- Павел Филип: молдавские военные примут участие в учениях в Украине
- Диапазон цен на недвижимость в Кишиневе
- Во Франции родители отвели первоклассника в школу и уехали в Африку
- В Одесской области остановили молдаванина на угнанной машине
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW