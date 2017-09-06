За сдачу недвижимости в аренду граждане должны платить налог

Граждане, которые сдают недвижимость в аренду, должны оплатить налог в 7%. Иначе им грозят штрафы, предупреждает Налоговая инспекция.

Граждане, которые сдают жильё в аренду, должны сообщить об этом в Налоговую инспекцию в течение трёх дней со дня заключения соответствующего контракта. Налог должен быть оплачен не позднее второго числа месяца, когда был подписан документ, либо авансом.



"В случае если арендодатель не регистрирует контракт в Налоговой инспекции, ему грозит штраф в тысячу леев. В случае неуплаты налога вовремя, начисляется пеня за каждый день просрочки", - сказала сотрудник Налоговой инспекции Ольга Голбан.



Зачастую квартиры арендуют студенты, которые приезжают в столицу на учёбу. Многие из них признаются, что не заключали соответствующих контрактов с арендодателями.



Другие же отмечают, что контракт является своеобразной страховкой от некоторых неудобств.



А вот сами арендодатели с подписанием документа не торопятся.



Специалисты отмечают, что люди избегают подобных договоров из-за нюансов, на которые требуются время и средства.



"Нужно относить документы, платить, один или несколько раз в год, если вдруг меняется арендодатель или вы заново заключаете контракт. Это - дополнительные проблемы. А так они экономят время", - отметил замдиректора компании по недвижимости Николай Остафейчук.



В 2016 году в Кадастру был зарегистрирован 91 контракт на аренду жилья сроком до трёх лет.





