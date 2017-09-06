Увеличивается количество сотрудников столичной мэрии, задержанных по подозрению в коррупции

Столичная мэрия в последнее время стала настоящим рассадником коррупции. Число сотрудников учреждения, задержанных по соответствующим делам, растёт. Под стражу взяли советников, глав управлений, секретарей и вице-мэров. А в конце мая задержали Дорина Киртоакэ.

В конце апреля задержали сразу нескольких сотрудников столичной мэрии, в том числе заместителя мэра Нистора Грозаву и главу управления транспорта Игоря Гамрецкого. Они проходят по делу о платных парковках.



Месяц спустя по этому же делу задержали секретаря муниципального совета Валерия Диденку и двух советников - Олега Онищенко и Геннадия Думанского. Их обвиняют в коррупции и извлечении выгоды из влияния.



"Господин Думанский отвергает обвинения в коррупции. Давайте дождемся завершения расследования", - сказал адвокат Виталий Нагачевский.



Советник Олег Онищенко пытался сбежать от офицеров НЦБК.



В мае под стражу взяли также вице-мэра Влада Котеца и заместителя главного архитектора Раду Блажа. По данным прокуроров, они получили взятку в 12 тысяч евро.



А в конце мая задержали и мэра Дорина Киртоакэ. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий.



