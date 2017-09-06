В Турции убили смертника, пытавшегося взорвать полицейских

Турецкая полиция застрелила смертника до того, как он успел совершить нападение. Об этом сообщает Hurriyet.

Смертник пытался напасть на полицейский участок возле региональной базы национальной разведки в южной провинции Мерсин.

Главный прокурор города Мерсин Эркан Мустафа заявил, что потенциальный смертник был застрелен во время вооруженного столкновения с силами безопасности вблизи полицейского участка.

"Мы детально проверяем, не был ли нападавший членом "ИГИЛ". Вскоре мы сделаем подробную заявление. Удалось предотвратить серьезному нападению благодаря успешной работе нашей полицейской команды", - сказал Эркан.

Отмечается, что с нападающего был снят пояс смертника, пишет korrespondent.net