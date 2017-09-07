Чиновники рассказали о том, какие шаги должна предпринять наша страна, чтобы обеспечить экономическое развитие.

Армашу заявил, что для этого нужно повысить эффективность налогового администрирования, а также таможенных сборов. Это станет возможным за счёт сокращения бюрократии. А Чокля отметил, что добиться ускорения экономического роста можно за счет привлечения в банковскую систему иностранных инвестиций.

Что касается борьбы с коррупцией, министр финансов заявил, что реформа центральной государственной власти является приоритетом для нынешнего кишиневского правительства. В прошлом году экономика в Молдове выросла на 4% по сравнению с 2015. А ВВП страны составил 134 миллиарда леев.