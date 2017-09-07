Несколько новшеств ожидает гостей Дня вина в столице

Более 40 виноделов примут в этом году участие в традиционном празднике - Дне вина. Пройдёт он в первые выходные октября на Площади великого национального собрания. Завершится мероприятие концертом отечественных и зарубежных исполнителей.

Посетителям предоставят специальные ваучеры, по которым они смогут дегустировать продукцию виноделов. А желающие смогут бесплатно пройти алкотест.

В этом году впервые для дегустации вин организаторы подготовили биоразлагаемые стаканчики. После мероприятия отходы будут рассортированы и переработаны. В этой акции примут участие 20 европейских волонтеров.

На организацию праздника выделили почти три миллиона леев.