Два российских хакера из "Шалтая-Болтая" получили по три года колонии

Мосгорсуд вынес приговоры Константину Теплякову и Александру Филинову - участникам хакерской группы "Шалтай-Болтай", которая с 2014 года публиковала конфиденциальную переписку российских чиновников и бизнесменов. Обоих приговорили к трем годам колонии.

Филинов - единственный из арестованных участников хакерской группы, кто не признает свою вину. "Все, что мне вменяется, я был не способен сделать, я не являюсь программистом, информационные технологии меня вообще не интересуют, - сказал в суде подследственный. - Я являюсь техником, меня интересует связь, музыка".

Участников группы обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ).

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента России Андрей Белоусов, топ-менеджер "Сбербанка" Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также сотрудница группы компаний "Сумма" Елена Морозова.

Один из лидеров "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием. В июле 2017 года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. Защита обжаловала этот приговор, однако впоследствии по решению самого Аникеева отозвала апелляционную жалобу.

Аникеев заявил, что частично фальсифицировал украденную переписку.

"Да, действительно, Аникеев признавался, что частично видоизменял содержимое полученной информации, в том числе переписок", - сказал ТАСС адвокат Аникеева Хазрет Бижоев. Он отметил, что это делалось для привлечения внимания или для завышения цены на информацию, так как часть взломанной переписки публиковалась для продажи.

Оставшийся на свободе участник группы Александр Глазастиков в феврале 2017 года подтвердил ВВС, что арестованные хакеры - это и есть "Шалтай-Болтай". Тепляков, по его словам, привлекался Аникеевым для "решения технических и аналитических задач, не имеющих отношения к взломам".