Названы самые загруженные улицы Кишинева: в чем причина ежедневных пробок

Улицы Измаильская, Василия Лупу и Каля Басарабией - самые загруженные в столице. Патрульные отмечают, именно там ежедневно образуются пробки.

Круговая развязка, соединяющая Рышкановку и Чеканы, создаёт немало проблем водителям, которые ездят по Московскому проспекту, а также по Киевской улице и по Алеку Руссо. Заторы в часы-пик там образуются из-за припаркованных в неположенных местах машин. А на круговой развязке у Северного вокзала заторы возникают из-за большого автомобильного потока, говорят водители.



По данным Национального инспектората патрулирования, среди самых загруженных улиц - Измаильская, Пан Халипа, Каля Орхеюлуй, Каля Ешилор, Василе Лупу и Студенчиская.



"Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не парковать машины в местах, где они могут создать проблемы транспортному движению, в частности на улицах с одной полосой. Зачастую, именно из-за этого образуются пробки", - сказал сотрудник НИП Вячеслав Секелу.



В Молдове зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей, треть из которых в Кишиневе.