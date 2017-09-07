Авто спровоцировало массовый завал на велогонке. ВИДЕО

В Британии в ходе велогонки Tour of Britain припаркованный на обочине автомобиль спровоцировал массовый завал. Ролик с инцидентом был обнародован на YouTube-канале Dagbladet.

Как показано в видео, некоторые участники велогонки не заметили автомобиль и врезались в него, другие же, едущие за ними, не могли сманеврировать и устроили массовый завал.

Велогонщик Брент Букуолтер, который первым столкнулся с авто, не смог продолжить гонку и был госпитализирован с сотрясением мозга. Также несколько других спортсменов были вынуждены заменить свои велосипеды, пишет korrespondent.net