В России 13 человек напали на торговый центр

Сегодня ночью в российском городе Екатеринбург 13 налетчиков в масках и с битами ворвались в торговый центр Кит, разбили витрины в магазинах Связной и Билайн, избили двух охранников и похитили сотовые телефоны.

Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

Силовики на месте происшествия задержали одного из нападавших, а затем по "горячим следам" еще шестерых, остальные разыскиваются, пишет korrespondent.net

Задержанные были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.