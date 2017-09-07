Порошенко пообещал Украине свою церковь

Президент Украины обратился с просьбой к Варфоломею I предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Об этом он заявил во время ежегодного обращения к Верховной Раде.

"Хочу еще раз обратить внимание вселенского патриарха на наличие у украинской власти твердой политической воли развязать проблему, которая стоит на повестве еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь. Мы должны это право защитить", - заявил Порошенко.

"Но это не означает появление государственной церкви и не является запретом других православных конфессий. Но никто не имеет права лишить украинцев собтвенной церкви", - добавил президент, пишет korrespondent.net