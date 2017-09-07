Игру престолов нелегально просмотрели свыше миллиарда раз

Седьмой сезон сериала "Игра престолов" просмотрели нелегально свыше миллиарда раз, о чем свидетельствуют итоги исследования компании Muso, опубликованные на ее сайте.

Судя по результатам исследования, 84 процента нелегальных просмотров составила доля стримов. При этом в девяти процентах случаев использовались торрент-трекеры, а в 5,6 - скачивания производились другим способом. Небольшую долю в 0,6 процента занимают частные торренты, пишет korrespondent.net

Также сообщается, что первый эпизод седьмого сезона "Игры престолов" был просмотрен нелегально свыше 90 миллионов раз за первые 72 часа. За этот же промежуток времени последняя серия была просмотрена 120 миллионов раз.