Вместе со Скоропадским заочно арестованы граждане России Игорь Чудинов и Георгий Стоцкий. Оба они имеют отношение к деятельности «Правого сектора», а Чудинов еще и принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, утверждают в СК. Все трое объявлены в международный розыск, передает meduza.io.

По данным СК, «Скоропадский — руководитель пресс-службы „Правого сектора“, систематически выступает в СМИ и в сети интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участию в совершении преступлений экстремистской направленности».