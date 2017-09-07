ООН: От урагана Ирма могут пострадать десятки миллионов

По оценкам ООН, от урагана Ирма – самого мощного урагана, зарегистрированного когда-либо в Атлантическом океане – могут пострадать до 37 млн человек. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН открыла гуманитарную миссию на острове Барбадос, чтобы в координации с карибскими службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями оказывать помощь пострадавшим.

Ураган Ирма, усиливавшийся до максимальных пяти баллов, оставил в карибском регионе след опустошения. Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95% объектов собственности, в том числе 30% – полностью.

Примерно такая же ситуация – во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по последним данным, семь человек. Отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение, пишет korrespondent.net

По расчетам метеорологов, 7 сентября Ирма может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем пойти на Кубу и американский штат Флорида. На востоке Кубы в семи провинциях уже объявлено чрезвычайное положение. В Майами идет эвакуация людей, жители баррикадируют свои дома и скупают в магазинах необходимое.

Отметим, над Атлантикой, помимо Ирмы, набирают силу еще два урагана – Хосе и Катя. Хосе, сила которого составляет один балл, сформировался позади Ирмы. По данным на 6 сентября, скорость его ветра составляла 120 километров в час. Ураган Катя в настоящее время находится в 300 километрах к северо-западу от мексиканского города Веракрус. Он может достичь побережья к вечеру 8 сентября.