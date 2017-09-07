На севере Сирии прогремели взрывы: шесть погибших

В результате взрывов, прогремевших в провинции Идлиб на севере Сирии, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление командира отряда гражданской обороны города Идлиб Мухаммеда Хаджа Юсуфа.

По его словам, несколько взрывов прогремело в центральной части города Идлиб. На данный момент причина взрывов остается неизвестной.

По словам Юсуфа, в результате взрыва сильное ранение получил один человек, который был доставлен в больницу, пишет korrespondent.net

Недавно отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков Исламского государства на юго-западном направлении и встретились с защитниками города Дейр-эз-Зор.