Названа причина мужской послеродовой депрессии

От послеродовой депрессии могут страдать и мужчины, выяснили ученые. У них депрессивные симптомы оказались связаны с понижением уровня тестостерона. Результаты исследования были опубликованы в журнале Hormones and Behavior.

Для исследования ученые отобрали 149 пар, у которых недавно появился ребенок. Возраст матерей составил 18–40 лет. Отцы заполняли специальные опросники, которые должны были выявить наличие депрессивных симптомов, и сдавали образцы слюны для контроля уровня тестостерона.

От клинической депрессии страдали лишь несколько участников исследования, большинство испытывало те или иные депрессивные симптомы. Их количество и выраженность коррелировали с понижением уровня тестостерона.

Понижение уровня тестостерона у отца ребенка положительно влияло на новоиспеченную мать. У таких женщин в течение 9–15 месяцев после родов отмечалось меньшее количество депрессивных симптомов.