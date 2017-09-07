Француженке вернули авто, пролежавшее в болоте 38 лет

Во Франции женщине возвратили автомобиль, 38 лет пролежавший на дне болота, передает Fox news. При этом машина была украдена около сорока лет назад.

Обнаружить покоившийся на дне водоема Peugeot 104 удалось благодаря засухе, которая высушила пруд.

Издание отмечает, что, несмотря на длительный срок пребывания в болоте, автомобиль практически не потерял внешний вид. Хорошо сохранилось лакокрасочное покрытие машины, а на бамперах остался хром.

Однако едва ли автомобиль находится на ходу. За годы пребывания под водой под его капотом поселились раки, пишет korrespondent.net