Транзитную таможенную декларацию T1 переведут в электронный формат

Таможенный кодекс будет дополнен новой статьей, которая предусматривает изменение порядка представления транзитных деклараций для товаров Т1. Соответствующее распоряжение Таможенной службы опубликовано сегодня в официальном вестнике страны "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Как уточнили в Таможенной службе, изменение законодательства направлено на упрощение процедуры оформления транзитных деклараций Т1, сокращение времени заполнения деклараций, рационализацию трансграничного трафика, отсутствие прямых контактов между таможенным сотрудником и декларантом и унификацию процесса таможенного оформления.

В настоящее время декларации оформляются как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Новые правила будут применяться с сегодняшнего дня на таможенных постах Кишинев, Отаки-Могилев-Подольск, на таможне Кагула, а с 1 октября - на всех пунктах пересечения границы.

Методические правила применения системы транзита по территории Республики Молдова, по процедуре Т1, действительны для транзитных грузов, перевозимых железнодорожным или автомобильным транспортом, за исключением товаров, сопровождаемых книжкой TIR. Это не относится к транзиту товаров, перевозимых физическими лицами, передает Молдпрес.