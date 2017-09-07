На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за 12 лет

Ученые NASA зафиксировали на Солнце мощнейшую за последние 12 лет вспышку. Она также является пятнадцатой по величине за все время наблюдения за светилом, о чем отмечено на официальном сайте агентства.

Сообщается, что сила выбросов была настолько сильной, что жители штатов Огайо и Индиана в США могут увидеть в небе северное сияние. Как уточняют специалисты, солнечные вспышки часто сопровождаются такого рода явлениями, пишет korrespondent.net

Солнечная вспышка представляет собой взрывное выделение световой, тепловой и кинетической энергии со звезды.