Эмилию Кларк из "Игры престолов" отправили бить в бубен на рынок

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новую интерпретацию своего знакового аромата The One — туалетную воду с тем же названием.

Лицом The One стала британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Матери драконов Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Рекламную кампания The One снимали на улицах Неаполя с настоящими людьми, живущими своей повседневной жизнью.

По сюжету Эмилия Кларк появляется на рынке Неаполя, общается с местными и бьет в бубен. Съемками руководил итальянский режиссер Маттео Гарроне, известный своими работами на ручную камеру в стиле документальных фильмов, передает Лента.ру.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.