В Кишинев прибыл новый глава делегации ЕС в Молдове

Новый глава делегации Евросоюза прибыл в Кишинев. К своим обязанностям он приступит после вручения президенту верительных грамот.

Петер Михалко родился 24 августа 1971 г. в словацком городе Мартин. В 1994 г. окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО).В В 2001 г. проходил подготовку в Европейском центре по исследованию вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла.



Занимал различные должности в министерстве иностранных дел Словакии, в дипломатических миссиях за рубежом и в международных организациях. В МИД Словакии работает с 1994 г., занимал должность советника посольства Словакии в Румынии (1996-2000 гг.) и в Греции (2002-2006 гг.). В 2007-2008 гг. работал в составе Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и УкраинеВ (EUBAM). В 2008-2009 гг. был советником спецпредставителя ЕСВ ВВ Молдове Кальмана Мижея. Способствовал открытию посольства Словакии в Кишиневе.

С 2012 года Петер Михалко был Чрезвычайным и Полномочным послом Словакии в Греции. Петер Михалко владеет английским, французским, греческим, русским, румынским, украинским и польским языками. Кроме того, он хорошо понимает сербский, хорватский и албанский языки. Неоднократно бывал в Молдове, отмечает Инфотаг.