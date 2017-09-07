"Полное разрушение": ураган Ирма прошелся по Карибским островам. ВИДЕО

Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Ожидается, что "Ирма" пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, а затем вдоль восточного побережья Флориды.

Ураган достиг пятой, максимальной категории. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали, сообщает РИА Новости

По словам уроженца сообщества Сен-Мартен Даниэля Гиббса, стихия разрушила 95% французской части острова. Критически пострадал и известный курорт — остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи.

Известно также об одном погибшем на острове Барбуда. Как заявил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, остров, на котором проживают 1700 человек, "полностью разрушен". По его оценке, стоимость восстановления инфраструктуры может составить около 150 миллионов долларов.

В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос. К пятнице "Ирма" может достигнуть Флориды, где уже началась эвакуация жителей отдельных районов восточного побережья.





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