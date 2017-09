Ураган достиг пятой, максимальной категории. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

По словам уроженца сообщества Сен-Мартен Даниэля Гиббса, стихия разрушила 95% французской части острова. Критически пострадал и известный курорт — остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи.

Известно также об одном погибшем на острове Барбуда. Как заявил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, остров, на котором проживают 1700 человек, "полностью разрушен". По его оценке, стоимость восстановления инфраструктуры может составить около 150 миллионов долларов.

В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос. К пятнице "Ирма" может достигнуть Флориды, где уже началась эвакуация жителей отдельных районов восточного побережья.





