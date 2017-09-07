В горах Норвегии нашли брошенный викингом меч

В горной местности в Норвегии на высоте 1640 м над уровнем моря нашли отлично сохранившийся меч эпохи викингов. Ни погребения, ни следов жертвоприношения или других свидетельств пребывания людей рядом не обнаружилось.

Находку сделали охотники, которые выложили в интернет фотографии с артефактом. Археологи сразу же отправились осматривать местность в горах Оппленд: не исключено, что там могли храниться и другие предметы ушедшей эпохи.

Участок, где был найден меч, находится на каменистой возвышенности. Своей сохранности артефакт обязан вечной мерзлоте. Как рассказал один из охотников, меч было легко найти: его рукоять виднелась между камней. Ученые отрицают возможность того, что меч показался на поверхности из-за растаявших ледников. Скорее всего, он покоился в верхних слоях почвы столетиями.

Археологи, осмотревшие участок с металлоискателем, не обнаружили других артефактов. Поэтому меч является единственной находкой в этой части Норвегии.

Может показаться странным, что меч сохранился, пролежав на поверхности столько лет. Однако на склонах высоких гор нередки находки вроде металлических наконечников стрел, и такие артефакты даже старше вышеупомянутого меча, отмечает Моя планета.

Приличный вид таких изделий археологи объясняют сочетанием качества железа, большой высоты и низких температур. Большую часть года подобные местности были покрыты снегами и льдом.

В далекие времена меч, найденный в Норвегии, имел костяное навершие и рукоять, оплетенную кожей, однако органические элементы оружия не сохранились. Также неизвестно, как попал на холм этот меч: поблизости не нашлось погребения или других следов пребывания людей. Может быть, какой-то викинг либо потерял свое оружие, либо намеренно оставил его здесь.