В мире растет число "киберхондриков"

Эксперты предупреждают о росте числа пациентов-«киберхондриков», которые самостоятельно при помощи онлайн-поисковиков диагностируют у себя редкие заболевания, вызывая ненужные опасения по поводу здоровья.

По словам специалистов, проблема становится «необычайно распространенной». Каждый пятый пациент посещает больницу с преувеличенными проблемами после изучения собственного состояния в Google или чтения статей о проблемах со здоровьем знаменитостей, передает Моя планета.

Доктор Барбара Барретт, старшая преподавательница по экономике здравоохранения в Королевском колледже Лондона, говорит, что такие пациенты обходятся Национальной службе здравоохранения Великобритании по меньшей мере в $420 млн ежегодно. При этом она добавляет, что с учетом проведения последующих анализов, например МРТ-сканирования, эта сумма значительно увеличивается.

Хотя эксперты подтверждают, что некоторые «киберхондрики» действительное испытывают физическое недомогание, их состояние здоровья обычно намного лучше, чем они сами предполагают. В связи с этим эксперты призывают официально признать существующую проблему и выработать ряд рекомендаций для работы с такими пациентами. Специалисты уверены, что решение данной проблемы может спасти миллионы долларов, потраченные на медицинские услуги.