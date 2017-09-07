Подвал столичного дома превратился в бассейн из-за прорыва водопровода

Подвал многоэтажки на Ботанике минувшим утром превратился в настоящее озеро. Там прорвало водопровод. Уровень воды достиг двух метров.

Подвал затопило на рассвете. По словам жильцов, прорвало водопровод, который уже неоднократно чинили.

Устранять течь ремонтники пришли только вечером, хотя бригаду вызвали с утра. Рабочие оправдываются тем, что у них много вызовов. По данным муниципального предприятия Apă-Canal Chişinău, только в августе устранили примерно 900 неполадок в водопроводной сети.

Жильцы дома жалуются, что потеряли хранившиеся в помещении закрутки на зиму. Кроме того, теперь в квартирах стоит невыносимый запах, передает Publika TV.