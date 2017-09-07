Шлем бога Локи спас жизнь девушке

На прошедшем в первые выходные сентября в Сан-Франциско фестивале любителей комиксов Dragon Con, произошло чрезвычайное происшествие – злоумышленники скинули с верхних этажей отеля Marriott Marquis стул на ничего не подозревающую девушку.

От смерти 21-летнюю поклонницу графических романов спас костюм бога Локи из комиксов MARVEL, а точнее один из его элементов – шлем с рогами, передает filmpro.ru.

По информации издания Daily News, утром 3 сентября кто-то из постояльцев отеля Marriott Marquis сбросил с балкона верхнего этажа тяжёлый стул, угодивший прямо на голову 21-летней Келли МакДэниэл. В этот момент девушка была одета в костюм бога Локи – брата Тора из фильмов кинематографической вселенной MARVEL, а также графических романов. Келли призналась, что не видела, «как приземлился» стул, а лишь услышала рядом с собой громкий хлопок, а затем ощутила струящуюся по лицу кровь. Медики пришли к выводу, что от более тяжёлых травм девушку уберёг именно шлем Локи.

Источники Daily News в местной полиции заявили, что за последнее время это не первый инцидент, связанный с хулиганами, выбрасывающими стулья из окон отеля. Правда, на данный момент неясно, собираются ли правоохранители расследовать данные происшествия и применять какие-либо меры к виновным.