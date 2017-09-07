Коалам предрекли скорое исчезновение

Австралийские зоозащитники в ужасе – являющиеся одним из символов страны коалы могут полностью исчезнуть уже при жизни ближайших поколений. Главной причиной этого является безрассудное отношение к лесам, которые нещадно вырубаются под застройку.

Информация об этом содержится в опубликованном недавно докладе Королевского общества защиты животных и местного отделения Всемирного фонда дикой природы, сообщает Daily Mail.

Экологи считают, что именно вырубка эвкалиптовых лесов, где обитают коалы, ведет к сокращению числа этих животных. При этом никакого изучения влияния этого процесса на коал не осуществляется, равно как не вводятся никакие законодательные ограничения для застройщиков на вырубку.

В качестве одного из примеров упоминается проект строительства в городе Кэмпбеллтаун в штате Новый Южный Уэльс поселения на 33 тысячи домов, которое будет расположено прямо посреди леса, где обитает несколько сотен коал. В случае осуществления проекта он разрежет лес пополам, в результате чего коалам придется в поисках еды забираться во дворы жителей и пересекать дороги, где они могут легко попасть под машины.

Зоологи призывают пересмотреть проект с учетом обитания коал в этом районе, предусмотрев заборы, окружающие их территорию и специальные коридоры, по которым коалы могли бы перебираться с одного участка на другой без опасения быть сбитыми машинами или стать жертвой собак.

В настоящее время общее число коал в Австралии насчитывает всего несколько десятков тысяч, в то время как еще в начале ХХ века их популяция составляла миллионы особей, передает Вести.ру.