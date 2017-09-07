Мосгорсуд частично удовлетворил в апелляции иск стюардесс Евгении Магуриной и Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту".
Он присудил взыскать с "Аэрофлота" задолженность по зарплате бортпроводниц, выплатить компенсацию за причиненный моральный вред в размере 5000 рублей (85 долларов) каждой и признать незаконным правило о размере одежды стюардесс.
Адвокат Сергей Саурин, предствляющий интересы бортпроводниц, пояснил, что решение Мосгорсуда означает, что внутреннее правило "Аэрофлота" о размерах одежды не должно применяться и к остальным сотрудникам.
Вместе с тем суд отказал в требовании признать факт дискриминации, переадет ВВС.
В феврале две стюардессы "Аэрофлота" Евгения Магурина и Ирина Иерусалимская подали в суд на авиакомпанию, обвинив ее руководство в дискриминации сотрудников по внешнему виду. В частности, было заявлено, что в 2016 году авиакомпания стала собирать данные о размере одежды стюардесс.
Зарплата стюардесс "Аэрофлота", прописанная в трудовом договоре, составляет семь тысяч рублей в месяц, а остальная ее часть составляется из надбавок за налетанные часы и за "профессиональную успешность".
Одним из критериев оценки профессиональной успешности выступает размер одежды, который у женщин должен быть не больше 48-го. Эти ограничения существенно сказались на фактических зарплатах стюардесс.
Согласно решению суда, "Аэрофлот" должен выплатить стюардессам не полученную ими ранее надбавку за "профессиональную успешность".
"Аэрофлот" отрицает дискриминацию своих бортпроводников по внешнему виду и возрасту. Ранее представители компании утверждали, что наличие стройности - необходимое условие работы бортпроводников, так как пространство в салоне самолета ограничено.
Кроме того, они настаивали, что начисление надбавки к зарплате - это право, но не обязанность "Аэрофлота".
Помимо этого компание приводила экономическое обоснование определенных требований к физическим данным членов экипажа. "Объемы одежды напрямую связаны с весом человека. В свою очередь, любое увеличение веса, перевозимого самолетом, увеличивает количество потребляемого топлива. По этой причине авиакомпания вынуждена нести существенные дополнительные расходы", - говорилось в заявлении "Аэрофлота".
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авторы DW