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У угрожающего Земле астероида открыли сразу два спутника
// фото: Петрозаводск ГОВОРИТ
13:30, 07 Sep 2017
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Астероид Флоренс, открытый в 1981 году и относящийся к категории потенциально угрожающих Земле объектов, имеет две собственные луны. Это довольно редкая особенность среди астероидов, большинство из которых либо не имеют спутников вообще, либо располагают лишь одним. Об открытии пишет сайт NASA.

В начале сентября 2017 года астероид Флоренс прошёл близко от Земли: всего в семи миллионах километров. Это пятикилометровый в диаметре каменистый объект, при падении которого на Землю случился бы взрыв, по мощности значительно превосходящий весь накопленный ядерный арсенал всех стран мира. Поэтому NASA внимательно отслеживает все сближения такого рода с помощью наземных радаров, пишет life.ru

Они обнаружили у астероида два ранее незамеченных спутника диаметром примерно в 100–300 метров. Первый делает полный оборот вокруг Флоренса за восемь часов, второй — примерно за 22–27 часов. Хотя они намного меньше самого тела-хозяина, каждый из них намного крупнее и массивнее челябинского метеороида, падение которого на Землю в 2013 году привело к ранениям примерно тысячи жителей Челябинска.

Пара спутников у астероида встречается очень редко. Последний раз тело с двумя спутниками приближалось к Земле в 2009 году. Долго время природа спутников астероидов была непонятной, их рассматривали как продукт случайного захвата более крупным астероидом более мелких. Однако это очень маловероятный процесс, ведь захватить таким образом сразу два спутника почти невозможно.

Объясняющая парные спутники астероидов модель была разработана только в 2007 году Николаем Горькавым — астрономом российского происхождения, проживающим в США. Как он показал в соответствующей работе, более мелкие тела систематически падают на астероиды и выбивают из них обломки. Те создают кольца вокруг астероидов, а частицы этих колец постепенно сталкиваются и слипаются. Согласно модели Горькавого, так же некогда возникла и земная Луна.




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