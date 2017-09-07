Менеджер фирмы из Австрии продал все и переехал на необитаемый остров

Успешный менеджер фармацевтической фирмы в Австрии рассказал, как решил выйти из зоны комфорта и, рискнув всем, переехать на необитаемый остров у берегов Белиза.

Кристиану Гузенбауэру был 41 год, когда он занимал должность менеджера фармацевтической компании в своей родной Австрии. У него была конкурентоспособная зарплата и завидный образ жизни, но все это портил стресс, пишет Моя планета.

«Я был национальным менеджером по продажам в крупной фармацевтической компании. Я занимался этим почти 12 лет, но меня все больше расстраивала волокита. Когда в 2016 году один мой проект внезапно рухнул, потребовалось всего три минуты, чтобы понять, что действительно может сделать меня счастливым», — рассказал Кристиан.

Он начал смотреть острова, выставленные на продажу по всему миру, и нашел один подходящий — в Карибском бассейне у побережья Белиза, пишет Daily Mail. Кристиан продал все свое имущество и оставил позади близких, чтобы совершить скачок веры с небольшим рюкзаком за плечами.

«В 2016 году я продал все свои вещи в Европе, свой дом, машину, каждый DVD, всю мою любимую технику. <...> И купил совершенно неразвитый остров в Белизе. В январе 2017 года я начал путешествие без единого ключа в кармане. У меня был только один рюкзак с самыми важными вещами. Было странно осознавать, что все, что у меня есть, — это богом забытый остров», — рассказал Кристиан.

К счастью, игра стоила свеч. Спустя 12 месяцев после увольнения Кристиан говорит, что его жизнь лучше, чем он мог себе представить в самых смелых мечтах. На острове он построил комфортабельный дом с панорамными окнами, который можно арендовать через портал Airbnb за $1500 в месяц. В доме могут разместиться шесть человек. Здесь есть две спальни, Wi-Fi, кондиционер и кухня

Однако Кристиан не полностью отдалился от делового подхода к жизни. Сам он проживает в квартире на материке. Он также основал компанию по аренде лодок и приобрел три судна, на которых постояльцы его дома смогут насладиться красотой вод Карибского бассейна и вторым по величине барьерным рифом в мире.